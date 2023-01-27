Newsweek объяснил, почему танки M1 Abrams будут большой проблемой для Украины

Танки M1 Abrams, которые обещал передать президент США Джо Байден, могут стать большой проблемой для Украины из-за требований к топливу. Об этом, ссылаясь на Newsweek, пишет «Комсомольская правда».

Танки имеют сильную броню, хорошую огневую мощь, достаточно скоростные, но требуют очень много топлива. Для их снабжения нужно создавать сложные логистические схемы. В то же время майор армии США в отставке Джон Спенсер заявил, что уже сейчас на Украине сложности с топливом для военной техники.

Ещё на одну проблему обратил внимание капитан корпуса морской пехоты США Мэтью Хох. По его словам, подготовка украинских танкистов потребует много времени. Он также согласился с коллегой насчёт топлива.