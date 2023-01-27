Пятница, 27 января, 2023
7info

Newsweek объяснил, почему танки M1 Abrams будут большой проблемой для Украины

На главнуюНовости мира

Танки M1 Abrams, которые обещал передать президент США Джо Байден, могут стать большой проблемой для Украины из-за требований к топливу. Об этом, ссылаясь на Newsweek, пишет «Комсомольская правда».

Танки имеют сильную броню, хорошую огневую мощь, достаточно скоростные, но требуют очень много топлива. Для их снабжения нужно создавать сложные логистические схемы. В то же время майор армии США в отставке Джон Спенсер заявил, что уже сейчас на Украине сложности с топливом для военной техники.

Ещё на одну проблему обратил внимание капитан корпуса морской пехоты США Мэтью Хох. По его словам, подготовка украинских танкистов потребует много времени. Он также согласился с коллегой насчёт топлива.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации