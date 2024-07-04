Невыносимое пекло накрывает Россию

Накануне в столице был побит рекорд максимальной температуры 1917 года — к концу рабочего дня воздух прогрелся до +32,7°. Прежний максимум превзошли на полградуса, и даже ливень не смог этому помешать. Необычная жара привела к тому, что температура воды в Москве-реке теперь выше, чем в Черном море: она составляет 24…25°, тогда как в Анапе — 18°, а в Геленджике — 22°. Об этом пишет издание Центра погоды «Фобос» «Метеовести».

Поволжье также страдает от жары. В среду в Тольятти было +33°, и в окрестностях города заметили два мощных пыльных смерча. В степях Астраханской области воздух нагревается до +37°, и в условиях жары юг региона подвергается нашествию саранчи. Такая погода также увеличивает риск природных пожаров.

На Русской равнине атмосферная ситуация остается неизменной. Сегодня основные зоны дождевой облачности будут смещаться на север и северо-запад, а в остальной части Европейской России, благодаря антициклону, сохранится солнечная погода. В области этого антициклона местами могут появиться разрозненные грозовые облака, но они не повлияют на температурный режим.

В средней полосе днем по-прежнему рекордные +30…+35°. Экстремальная жара распространится и за Урал в Среднее Приобье, а самый сильный перегрев будет наблюдаться на юге, где температура достигнет +33…+38°. Таким образом, зона экстремальной жары на территории страны достигнет максимального размаха. По сравнению со вчерашним днем, её граница продвинется на восток на 500 км, и нестерпимая жара охватит почти все густонаселенные районы России, где находятся 12 из 16 городов-миллионников. В некоторых мегаполисах дневные температуры превысят исторические максимумы прошлого века: это касается Перми, Уфы, Нижнего Новгорода и Москвы.

В столице в четверг может быть побит рекорд 1938 года, составляющий +33,7°. Ночь будет такой же жаркой и душной, как предыдущая, и воздух остынет лишь до +23°, что соответствует дневной норме июля. В пятницу в Москве снова будет выше +30°, но к вечеру город накроет грозовой фронт, приносящий более прохладный воздух, и на выходных температура понизится до +24…+26°.