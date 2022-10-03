Нетрезвый житель Старожиловского района угнал машину у соседа и катался по окрестностям

Сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля в селе Истье Старожиловского района. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

44-летний местный житель заявил в полицию о пропаже ВАЗ-2107. Мужчина пояснил, что вечером припарковал авто возле дома, а утром не нашёл его на месте.

Пропавшую машину вскоре обнаружили брошенной на окраине села. В ходе опроса жителей села оперативники выяснили, что ночью один из соседей заявителя возвращался домой с той улицы, где была брошена легковушка. Подозреваемого нашли и опросили.

Предварительно, 25-летний житель села Истье шёл домой с мероприятия, где злоупотребил алкоголем. Мужчине захотелось продолжения веселья. Злоумышленник заметил автомобиль, двери которого не были заблокированы. Он сел в машину, демонтировал замок зажигания, соединил провода и стал ездить по окрестностям, пока не закончилось топливо. Затем мужчина отправился домой.

Машину полицейские вернули владельцу в технически исправном состоянии.

Дознаватель отделения полиции в пгт Старожилово МО МВД Кораблинский возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье об угоне транспортного средства.