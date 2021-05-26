Несколько улиц Рязани остались без холодной воды

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26 мая на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду, сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

До 17 часов без воды остались дома №№27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 25/2, 25 корпус 5 на Касимовском шоссе; дома №№40, 42 на улице Кальной.

Также холодную воду отключили на улицах Добролюбова, Чехова, Тюленина, Лесной, Шевцовой, Громовой, Дорожной с проездами. Отключена вода в 1-м, 3-м, 4-м, 5-м и 6-м проездах Добролюбова; 1-м, 2-м Лесном тупике, 1-м проезде Шевцовой и в домах №13, №17 на улице Новоселковской.

Снижена подача холодной воды в посёлке Соколовка.