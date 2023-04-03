«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями

3 апреля в выставочном зале Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина состоялось открытие выставки картин людей с инвалидностью «Неограниченные».
На торжественном мероприятии приняли участие представители власти, директор Благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева, советник президента Фонда «Единая Страна» Федор Смирнов.
Экспозиция организована в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» при поддержке Благотворительного фонда «Мамино сердце» и АНО «Город будущего».
Для гостей выставки был организован мастер-класс от художника-декоратора Ольги Мышевой, в котором приняли участие все желающие.
Выставка проходит с 2 по 7 апреля. Подведение итогов и закрытие выставки состоится 7 апреля в 11 часов.
Возрастное ограничение 6+
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