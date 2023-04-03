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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями

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3 апреля в выставочном зале Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина состоялось открытие выставки картин людей с инвалидностью «Неограниченные».

На торжественном мероприятии приняли участие представители власти, директор Благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева, советник президента Фонда «Единая Страна» Федор Смирнов.

Экспозиция организована в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» при поддержке Благотворительного фонда «Мамино сердце» и АНО «Город будущего».

Для гостей выставки был организован мастер-класс от художника-декоратора Ольги Мышевой, в котором приняли участие все желающие.

Выставка проходит с 2 по 7 апреля. Подведение итогов и закрытие выставки состоится 7 апреля в 11 часов.

Возрастное ограничение 6+

«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями
«Неограниченные»: в Рязани открылась выставка картин людей с ограниченными возможностями

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