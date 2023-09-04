Неизвестный живодёр срезает кожу с живых собак в Смоленской области

В Смоленской области неизвестный живодёр срезает кожу с живых собак. О диких случаях сообщили представители приюта для животных «Верность».

По данным зоозащитников, в населённом пункте Михновка ранения получили три собаки. Щенка по кличке Михнош сейчас лечат в приюте.

У собаки срезана часть кожи в районе задних лап. Волонтёры надеются, что живодёра найдут и накажут.

Делом занимаются сотрудники полиции. Правоохранители посетили приют, получили информацию.

Для Михноша нашли новых хозяев, которые заберут щенка после выздоровления.