Неизвестный мужчина угрожал убить рязанку на улице Грибоедова

Ночью 10 сентября неизвестный мужчина на улице Грибоедова угрожал убить жительницу Рязани. Об этом пострадавшая рассказала порталу РЗН.инфо.

В 01.20 девушка направлялась с сторону круглосуточного магазина «Зодиак». В этот момент заметила бегущего к ней мужчину. Испугавшись, рязанка выбежала на дорогу, пытаясь остановить машину.

Потом мужчина стал кричать слово «убью!» и на вопрос «за что?» ответил, что «просто так».

Несмотря на то, что ни одна машина не остановилась, неизвестный испугался и сбежал. Пострадавшая рассказала, что собирается написать заявление в полицию. По её словам, до этого на улице Грибоедова по вечерам всегда было спокойно.