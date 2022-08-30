Вторник, 30 августа, 2022
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«Нецензурно надоела»: на Алтае врачи оставили в медкарте пенсионерки матерную метку

People фото создан(а) senivpetro - ru.freepik.com

В Алтайском крае один из врачей Волчихинской ЦРБ оставил в медкарте пенсионерки матерную метку, пишет РИА Новости.

Ранее 90-летняя женщина пожаловалась на нелестный отзыв о себе. По ее словам, медик написал розовым маркером, что пациентка надоела (в оригинале слово было нецензурным) и поставил три восклицательных знака.

Родственники пояснили, что женщина часто вызывает скорую помощь из-за хронических заболеваний.

В региональном минздраве отметили, что надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Администрация больницы извинилась перед женщиной и ее семьей. Также она получила право лечь в стационар.

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