Небо зовет

А вот, ветрам послушный,

Под самою луной

Несется шар воздушный

Высоко над землей,

Весь город, как на блюде,

Раскинулся под ним.

Эй, маленькие люди,

Садитесь, полетим!

Александр Введенский наверняка писал именно про рязанский воздушный шар, несущий в себе настоящую сказку

Ежегодно на просторах Рязанской области в небо взмывают яркие воздушные шары, словно прилетевшие из заморских стран. Это масштабное мероприятие «Небо России», которое основал легендарный пилот Лев Борисович Маврин, в последствии передавший руководство им своим потомкам (сейчас директором Международного фестиваля воздухоплавания является Александр Маврин). С 1990 года стало доброй традицией устраивать «свидания» с аэростатами.

Этим летом с 4 по 12 августа событие традиционно объединило спортивные состязания воздухоплавателей за Кубок России, где приняли участия 35 команд пилотов из Москвы, Рязани, Архангельска, Московской, Ленинградской, Псковской, Тульской, Нижегородской, Новгородской областей, Пермского края, Республики Крым, а также ослепительную фестивальную площадку, где гости могли погрузиться в атмосферу небесного праздника, любуясь воздушными шарами и летучими змеями!

В Спасском районе для гостей и участников «Неба России» подготовили насыщенную программу, включающую в себя мастер-классы, конкурсы, игры и, конечно же, общение с людьми, увлеченными небом.

Кульминацией события стали вечерние свечения воздушных шаров, которые проводили несмотря на нестабильные погодные условия.

—Мы это делаем, чтобы люди приезжали и заряжались эмоциями, энергией и просто отдыхали, любуясь красотой воздушных шаров, — сказал Владимир Ермаков (внук Льва Борисовича Маврина, пилот третьего поколения, кандидат в мастера спорта, золотой призер первенства России по воздухоплавательному спорту среди молодежи, обладатель «Кубка России» по воздухоплавательному спорту 2023, участник «Кубка России 2024»).

И правда, после зрелищного шоу хочется просто летать от счастья! Хотя быть пилотом — титанический труд, а все потому, что график у пилотов непростой. Не каждый способен настолько приспосабливаться под ритм и условия ветра.

Корреспонденту 7info удалось побывать на спортивном полете вместе с Владимиром, чтобы увидеть весь процесс с высоты птичьего полета. Как только поднимаешься ввысь, сердце будто перехватывает от переизбытка эмоций! Земля становится настолько маленькой, что кажется это и есть настоящее счастье — лицезреть всё вокруг своим глазами и представлять себя пилотом теплового аэростата. Но только участникам соревнования не до этого, надо быть внимательным и бдительным, чтобы выполнить всю программу по максимуму. С земли кажется, будто шары спокойно парят в воздухе, но на самом деле это колоссальная работа в небе, что придает полету бешеный ритм и гонку, только в облаках. Интересно наблюдать, как участники коммуницируют друг с другом в воздухе и поддерживают товарищеский дух! Здесь важен не столько результат, сколько стремление двигаться дальше, развиваться, бороться и просто лететь, только вверх, ближе к звездам…

Автор текста: Мария Морозова

Фото: Михаил Борисов