Не умевшая плавать женщина утонула, пытаясь спасти 7-летнего сына

Всего за сутки случились 26 происшествий на водных объектах, сообщает телеграм-канал МЧС России.

В татарстанском селе Большой Куюк на озере утонул 42-летний мужчина. Погибший переплывал озеро, на другом берегу его ждали друзья-рыбаки. Расстояние около 200 метров оказалось непреодолимым: мужчина не рассчитал свои силы. Водолазы нашли тело в 60 метрах от берега на глубине 6 метров.

В Архангельской области 38-летняя женщина с 7-летним сыном отправилась на реку Виледь. Ребенок стал тонуть — мама бросилась в воду. Предварительно, женщина не умела плавать. Очевидцы вытащили её тело в 300-метрах от берега. Мальчик выбрался на берег сам.

В Башкирии на реке Уй в необорудованном для купания месте утонула 48-летняя женщина. Предварительно, она купалась в состоянии алкогольного опьянения. Женщину вытащил ее муж, врачи констатировали смерть.

В Мордовии компания проводила время вблизи водоема, не оборудованного для купания. Во время очередного заплыва 45-летний мужчина уже не смог вернуться на берег. Его тело вытащили спасатели.

В Карелии на озере Сямозеро очевидцы нашли тело мужчины в спасжилете. Накануне 60-летний мужчина рыбачил на озере. Все обстоятельства происшествия выясняются.

В Ивановской области на берегу реки Волги обнаружена мужская одежда. Водолазы вытащили тело 72-летнего дедушки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.