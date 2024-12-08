Не стоит демонизировать Жириновского: востоковед Тарсов высказался о будущем Сирии

Американцы последовательно реализуют сценарий «Большого Ближнего Востока», считает политолог и эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Такое мнение востоковед высказал в беседе с изданием «Лента.ру», комментируя обсуждаемый в сети прогноз российского политика, основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем Сирии в случае свержения президента страны Башара Асада.

«Не стоит демонизировать Жириновского и приписывать ему пророческие способности. То, что говорил Жириновский, обсуждали все российские востоковеды, особенно после того, как американцы начали реализовывать проект „Большого Ближнего Востока“. К слову, в этом проекте уже предусматривалась фрагментация региона и создание Курдского государства. Так что Жириновский просто повторил вероятный сценарий, разработанный американцами», — отметил Тарасов.

При этом эксперт считает, что значение Турции в регионе не следует переоценивать. По его мнению, после свержения Асада Анкара может оказаться в сложной ситуации.

«Если [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сыграл роль в уничтожении режима Асада, то его ждут большие проблемы. Американцы последовательно проводят свой сценарий в сотрудничестве с Израилем», — заявил Тарасов.

Он пояснил, что в случае создания Курдской государственности в Сирии, а также с учетом автономии курдов в Ираке и многолетней борьбы Эрдогана с «Рабочей партией Курдистана», Турции придется кардинально менять свою политическую систему. «Эта ситуация станет для Анкары крайне сложной ловушкой», — добавил политолог.

Тарасов также отметил, что последние события показали, как курды, после падения режима Асада, установили контакты с Израилем, который поддерживает идею Курдского государственного образования.

Ранее пользователи сети обратили внимание на прогноз Жириновского о том, что Эрдоган всегда стремился свергнуть президента Сирии Башара Асада, чтобы укрепить свои позиции как регионального лидера и добиться реализации собственных интересов. По словам Жириновского, одной из ключевых целей Эрдогана является борьба с курдами — ираноязычным народом, который сформировал многочисленные вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака.