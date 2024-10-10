Названы самые дефицитные профессии рынка труда Рязанской области по итогам 9 месяцев

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за 9 месяцев 2024 года и выяснили, какие профессии оказались в самом большом дефиците у работодателей Рязанской области.

Рынок труда Рязанской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту: с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда не поднимается выше 2 человек на место. При этом в Рязанской области есть целый ряд профессий, где дефицит обострён до предела. Так, самыми дефицитными профессиями в Рязанской области по итогам за 9 месяцев этого года оказались автослесари и автомеханики — на одну вакансию по этой профессии претендуют не более 1 соискателя. Индекс активных резюме на одну вакансию по профессии автослесаря и автомеханика – 0,5.

Между тем зарплата, которую предлагают работодатели ЦФО и в том числе Рязанской области автослесарям и автомеханикам сегодня достигла 125 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Также в рейтинг самых высоко востребованных с одной стороны и самых дефицитных, с другой, попали профессия повара и пекаря (индекс активных резюме 0,5), дворника, продавца и кассира, а также токаря.

Не более одного кандидата на одно рабочее место приходится и в профессии мерчандайзера и администратора торгового зала. При этом интересно, что в рейтинг попали из-за нехватки кандидатов профессии швеи, слесаря, сантехника и монтажника.

Топ-10 самых дефицитных профессий в ЦФО и в том числе в Рязанской области, динамика зарплат для них за год:

Профессии Уровень конкуренции Текущая зарплата Прирост дохода за год Автослесарь, автомеханик 0,5 125 000 ₽ 30% Повар, пекарь, кондитер 0,5 79 700 ₽ 38% Дворник 0,6 46 600 ₽ 25% Продавец-консультант, продавец-кассир 0,7 64 900 ₽ 32% Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 0,8 124 100 ₽ 0% Мерчандайзер 0,9 53 000 ₽ 10% Администратор магазина, администратор торгового зала 0,9 72 700 ₽ 26% Швея, портной, закройщик 0,9 53 000 ₽ 10% Слесарь, сантехник 1 76 700 ₽ 24% Монтажник 1,1 110 900 ₽ 24%

Стал известен и топ-10 самых высококонкурентных профессий, из-за обилия желающих найти работу по этим специальностям. Возглавляет рейтинг в Рязанской области профессия режиссера (110 резюме на вакансию), журналиста (61), переводчика (59), психолога (30), переводчика, полицейского, event-менеджера, менеджера по работе с партнерами и массажиста.

Ключевая причина дефицита сотрудников — негативные демографические процессы в стране. Они долгосрочные, хорошо поддаются прогнозированию, и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года.