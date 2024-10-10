Четверг, 10 октября, 2024

Названы самые дефицитные профессии рынка труда Рязанской области по итогам 9 месяцев

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за 9 месяцев 2024 года и выяснили, какие профессии оказались в самом большом дефиците у работодателей Рязанской области.

Рынок труда Рязанской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту: с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда не поднимается выше 2 человек на место. При этом в Рязанской области есть целый ряд профессий, где дефицит обострён до предела. Так, самыми дефицитными профессиями в Рязанской области по итогам за 9 месяцев этого года оказались автослесари и автомеханики — на одну вакансию по этой профессии претендуют не более 1 соискателя. Индекс активных резюме на одну вакансию по профессии автослесаря и автомеханика – 0,5.

Между тем зарплата, которую предлагают работодатели ЦФО и в том числе Рязанской области автослесарям и автомеханикам сегодня достигла 125 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Также в рейтинг самых высоко востребованных с одной стороны и самых дефицитных, с другой, попали профессия повара и пекаря (индекс активных резюме 0,5), дворника, продавца и кассира, а также токаря.

Не более одного кандидата на одно рабочее место приходится и в профессии мерчандайзера и администратора торгового зала. При этом интересно, что в рейтинг попали из-за нехватки кандидатов профессии швеи, слесаря, сантехника и монтажника.

Топ-10 самых дефицитных профессий в ЦФО и в том числе в Рязанской области, динамика зарплат для них за год:

ПрофессииУровень конкуренцииТекущая зарплатаПрирост дохода за год
Автослесарь, автомеханик0,5       125 000 ₽30%
Повар, пекарь, кондитер0,5         79 700 ₽38%
Дворник0,6         46 600 ₽25%
Продавец-консультант, продавец-кассир0,7         64 900 ₽32%
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик0,8       124 100 ₽0%
Мерчандайзер0,9         53 000 ₽10%
Администратор магазина, администратор торгового зала0,9         72 700 ₽  26%
Швея, портной, закройщик0,9         53 000 ₽10%
Слесарь, сантехник1         76 700 ₽24%
Монтажник1,1       110 900 ₽24%

Стал известен и топ-10 самых высококонкурентных профессий, из-за обилия желающих найти работу по этим специальностям. Возглавляет рейтинг в Рязанской области профессия режиссера (110 резюме на вакансию), журналиста (61), переводчика (59), психолога (30), переводчика, полицейского, event-менеджера, менеджера по работе с партнерами и массажиста.

Ключевая причина дефицита сотрудников — негативные демографические процессы в стране. Они долгосрочные, хорошо поддаются прогнозированию, и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года.

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