Названы самые дефицитные профессии рынка труда Рязанской области по итогам 9 месяцев

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за 9 месяцев 2024 года и выяснили, какие профессии оказались в самом большом дефиците у работодателей Рязанской области.
Рынок труда Рязанской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту: с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда не поднимается выше 2 человек на место. При этом в Рязанской области есть целый ряд профессий, где дефицит обострён до предела. Так, самыми дефицитными профессиями в Рязанской области по итогам за 9 месяцев этого года оказались автослесари и автомеханики — на одну вакансию по этой профессии претендуют не более 1 соискателя. Индекс активных резюме на одну вакансию по профессии автослесаря и автомеханика – 0,5.
Между тем зарплата, которую предлагают работодатели ЦФО и в том числе Рязанской области автослесарям и автомеханикам сегодня достигла 125 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.
Также в рейтинг самых высоко востребованных с одной стороны и самых дефицитных, с другой, попали профессия повара и пекаря (индекс активных резюме 0,5), дворника, продавца и кассира, а также токаря.
Не более одного кандидата на одно рабочее место приходится и в профессии мерчандайзера и администратора торгового зала. При этом интересно, что в рейтинг попали из-за нехватки кандидатов профессии швеи, слесаря, сантехника и монтажника.
Топ-10 самых дефицитных профессий в ЦФО и в том числе в Рязанской области, динамика зарплат для них за год:
|Профессии
|Уровень конкуренции
|Текущая зарплата
|Прирост дохода за год
|Автослесарь, автомеханик
|0,5
|125 000 ₽
|30%
|Повар, пекарь, кондитер
|0,5
|79 700 ₽
|38%
|Дворник
|0,6
|46 600 ₽
|25%
|Продавец-консультант, продавец-кассир
|0,7
|64 900 ₽
|32%
|Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|0,8
|124 100 ₽
|0%
|Мерчандайзер
|0,9
|53 000 ₽
|10%
|Администратор магазина, администратор торгового зала
|0,9
|72 700 ₽
|26%
|Швея, портной, закройщик
|0,9
|53 000 ₽
|10%
|Слесарь, сантехник
|1
|76 700 ₽
|24%
|Монтажник
|1,1
|110 900 ₽
|24%
Стал известен и топ-10 самых высококонкурентных профессий, из-за обилия желающих найти работу по этим специальностям. Возглавляет рейтинг в Рязанской области профессия режиссера (110 резюме на вакансию), журналиста (61), переводчика (59), психолога (30), переводчика, полицейского, event-менеджера, менеджера по работе с партнерами и массажиста.
Ключевая причина дефицита сотрудников — негативные демографические процессы в стране. Они долгосрочные, хорошо поддаются прогнозированию, и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года.