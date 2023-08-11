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Названы регионы с самыми опытными преподавателями в вузах

7info

По последним данным Минобрнауки за 2022 год, около 47,2% преподавателей в российских вузах имеют педагогический стаж работы более 20 лет. Это значительный рост по сравнению с 2017 годом, когда таких педагогов было 41,9%, пишет «Абзац».

Интересно, что в некоторых регионах доля преподавателей с длительным стажем особенно высока. Например, в Сахалинской области таких педагогов 69,6%, в Хакасии — 68,4%, а в Новгородской области — 67,7%. С другой стороны, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Чечня имеют меньшую долю преподавателей с таким стажем — соответственно 20,2%, 24,2% и 31,3%.

В Москве доля преподавателей с длительным стажем примерно такая же, как и в среднем по стране — 43,5%.

5,1% преподавателей в российских вузах имеют стаж работы менее трех лет. Здесь лидируют Республика Тыва с 11,6%, Карачаево-Черкесия с 10,7% и Пермский край с 6,7%.

Самое низкое число преподавателей с таким стажем — в Сахалинской области (0,7%), Мурманской области (0,9%) и в Адыгее (1,4%).

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