Названы причины превращения Ирады Зейналовой из журналистки в посла РФ

Известная журналистка Ирада Зейналова планирует сосредоточиться на дипломатической работе в важном регионе. Ранее она с отличием окончила Дипломатическую академию, защитив диплом по теме защиты интересов России за рубежом, пишет aif.ru.

В пятницу, 13 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в островном государстве Маврикий, расположенном в Индийском океане. Маврикий находится примерно в 2000 км к востоку от побережья Африки, неподалеку от Мадагаскара. Остров, площадью 240 квадратных километров, известен своими белоснежными пляжами, бирюзовыми лагунами и коралловыми рифами. Благодаря природе, курортам и культурному разнообразию, Маврикий является популярным туристическим направлением.

Первые слухи появились в мае

В мае прошлого года СМИ впервые сообщили о возможности назначения Ирады Зейналовой на пост посла. Тогда журналистка опровергла слухи, заявив, что продолжит работать на телевидении. Однако уже в декабре стало известно, что она завершила обучение в Дипломатической академии, что придало слухам о смене профессии новый смысл.

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва, в новой должности Зейналова планирует развивать отношения с важным регионом — Африкой.

«Назначение Ирады послом стало неожиданностью, хотя слухи ходили давно. Она три года училась в Дипломатической академии на факультете международных отношений, защитила диплом о защите интересов России за рубежом. До этого Ирада, как международный журналист, уже работала в других странах. Сейчас её интерес сосредоточен на дипломатии, и она настроена развивать отношения с Маврикием, несмотря на его небольшие размеры, но регион этот важен», — сказал Соловьёв.

Также он отметил, что Зейналова пригласила его посетить Маврикий. «Я её уже поздравил и пожелал удачи. Обещал приехать отдохнуть, и она пообещала встретить и показать страну. Мы давно знакомы, вместе с ней и Романом Бабаяном много лет работали в программе „Время“. Она действительно очень талантлива и была удостоена премии „Золотое перо“ Союза журналистов России. Я желаю ей успехов на дипломатическом поприще», — добавил Соловьёв.

По его словам, российские журналисты уже имели успешный опыт работы в дипломатии. «Например, Александр Бовин, который вёл „Международную панораму“, позже стал послом СССР в Израиле. Евгений Примаков также начинал как журналист, а затем стал дипломатом», — отметил он.

Соловьёв подчеркнул, что Зейналова была харизматичным профессионалом, на которого равнялись в журналистской среде.

Карьера Ирады Зейналовой

Зейналова начала свою телевизионную карьеру в 1997 году. Она была редактором программы «Вести» на РТР (сейчас «Россия-1»), в 2000-2003 годах работала корреспондентом и ведущей итогового выпуска программы «Вести недели». В 2003 году она перешла на Первый канал, где до 2016 года занимала различные руководящие должности, включая пост главы бюро в Великобритании и Израиле, а с 2012 года вела воскресный выпуск программы «Время». С 2016 года она была ведущей программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.

Маленькая страна с большим потенциалом

Ирада Зейналова уже подтвердила, что её ближайший эфир на НТВ станет последним в журналистской карьере. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что, несмотря на красивые фотографии пляжей Маврикия, дипломатическая служба в этой стране — это вовсе не отдых.

«У Маврикия огромный потенциал. Это дружественная нам страна с момента получения независимости. В 2025 году исполнится 50 лет с того дня, как мы, Советский Союз, были единственными, кто пришёл на помощь Маврикию после разрушительного цунами. Это важная дата», — напомнила Зейналова.

Она также отметила, что её основная задача на посту посла — оправдать доверие президента Путина.

«Наш вектор на Африку — это важнейшее направление для нашего развития и требование времени. Мы должны укреплять связи с миром через дружеские, экономические и идеологические отношения», — заключила новый посол России.