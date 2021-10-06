Названы факторы, увеличивающие риск инсульта в молодом возрасте

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на YouTube рассказал о факторах, увеличивающих риск раннего инсульта.

По его словам, курение, злоупотребление алкоголем лишний вес и снижение физической активности могут стать причиной заболевания в молодом возрасте.

Для профилактики раннего инсульта медик скорректировать отказаться от вредных привычек и скорректировать образ жизни.

Комаровский призвал своевременно обследоваться у специалистов, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление, а также не допускать дефицита жидкости в организме.