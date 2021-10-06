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Среда, 6 октября, 2021
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Названы факторы, увеличивающие риск инсульта в молодом возрасте

Никита Брыкин
Названы факторы, увеличивающие риск инсульта в молодом возрасте

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский на YouTube рассказал о факторах, увеличивающих риск раннего инсульта.

По его словам, курение, злоупотребление алкоголем лишний вес и снижение физической активности могут стать причиной заболевания в молодом возрасте.

Для профилактики раннего инсульта медик скорректировать отказаться от вредных привычек и скорректировать образ жизни.

Комаровский призвал своевременно обследоваться у специалистов, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление, а также не допускать дефицита жидкости в организме.

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