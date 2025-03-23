Названы 7 домашних растений, защищающих от злых духов и нечисти

Не секрет, что некоторые растения обладают особенно сильной положительной энергетикой. Одни, например, денежное дерево, привлекают финансовое благополучие, а другие способны защищать от зла, пишет Life.ru.

С давних времён люди верили, что определённые растения помогают бороться с нечистой силой, очищая дом и даже тело от негативного воздействия. Недаром наши бабушки выращивали целые ряды зелёных «защитников» на подоконниках — считалось, что они охраняют жилище от невзгод. Рассказываем, какие растения стоит завести, чтобы раз и навсегда избавиться от нечисти.

Бегония — цветок гармонии

Бегония — хрупкое, но мощное с энергетической точки зрения растение. Оно приносит в дом мир, смягчает конфликты и гармонизирует обстановку.

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Выращивать бегонию непросто: ей требуется яркий, но рассеянный свет и ежедневный полив без застоя воды в поддоне. Считается, что если бегония внезапно погибла, это тревожный знак — в доме скопилось слишком много негативной энергии.

Герань — страж от нечистой силы

Герань не только очищает воздух, но и защищает дом от злых духов. Её аромат отпугивает потусторонних сущностей, а листья обладают обеззараживающими свойствами.

Это растение любит солнце и нуждается в обильном поливе летом. Горшки с геранью лучше размещать в местах, где, по вашему ощущению, скапливается негатив — например, в углах комнаты, где свечи начинают чадить.

Азалия — щит от зависти и агрессии

Азалия — красивое и «благочестивое» растение, оберегающее владельца от сплетен, злых языков и негативной энергии. Оно также защищает дом от предметов с «подкладом» — вещей, заряженных тёмной энергией.

Азалия предпочитает кислую почву, качественный дренаж и умеренный полив. Ей важно получать достаточно гумуса и находиться в помещении с высокой влажностью воздуха.

Фикус — защитник чистого воздуха и дома

Фикус известен своими очищающими свойствами: он насыщает воздух кислородом и устраняет вредные примеси. Однако мало кто знает, что он также является мощным оберегом от нечистой силы.

Чтобы растение успешно выполняло свою «охранную» функцию, его нужно поливать два раза в неделю и держать в тени, не ближе полутора метров от источника света.

Кактусы — колючая преграда для злых духов

Древние индейцы верили, что кактусы способны отгонять демонов и защищать от завистников. Считается, что любая злая сущность, пытающаяся проникнуть в дом, застрянет среди их колючек.

Кактусы любят солнечную сторону и не требуют частого полива. Однако важно не переусердствовать: избыточная влага может погубить этих природных защитников.

Бонсай — древний оберег от тёмных сил

В Японии, где существует более тысячи разновидностей духов, бонсай считается мощным амулетом от злых сущностей. Это миниатюрное дерево символизирует силу и долголетие рода, обеспечивая защиту на многие годы.

Вырастить бонсай можно из сосны, ели, мирта, гибискуса или оливы. Для этого в конце лета нужно взять черенки размером около 10 см и поместить их в землю на 2 см, регулярно поливая. Бонсай может жить более ста лет, оберегая ваш дом на протяжении нескольких поколений.

Мята — ароматный защитник от нечисти

Мята на подоконнике не только радует свежим ароматом и служит отличной добавкой к чаю, но и эффективно отпугивает нечистую силу. Демоны не переносят её запах и стараются держаться подальше.

Выращивать мяту просто: семена следует слегка присыпать землёй, обеспечив достаточное освещение. Взрослое растение требует умеренного полива — его поливают, когда почва уже подсохла.

Эти семь растений помогут защитить ваш дом от негативной энергии. Герань и мята отпугнут нечистую силу, кактусы создадут непроходимую преграду, а бонсай станет мощным амулетом на долгие годы. Завести таких зелёных защитников несложно, но их сила — огромна!