Газета The Times сообщает, что атака на Курскую область — это самая рискованная идея Владимира Зеленского с начала конфликта, пишет Life.ru.

Президент Украины долго убеждал военачальников пойти на этот шаг, чтобы не показаться беспомощным в глазах зарубежных спонсоров.

Этот прорыв не позволит ВСУ переломить ход боевых действий в свою пользу, а приведёт лишь к решению «ограниченной цели». К тому же командование украинских войск настороженно относилось к этой затее. Более того, Вашингтон не давал разрешения на данную операцию.

«Учитывая проблемы Украины с кадрами и ресурсами, они колебались. Но Зеленский отчаянно стремится изменить представление о том, что Украина проигрывает свою войну», — говорится в материале.