Названа причина появления красно-кровавых луж в Белгородской области

Специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» назвали причину появления красно-кровавых луж в Белгородской области, пишет «Бел.Ру».

На них обратили внимание жители Красногвардейского и Красненского районов в начале апреля. Белгородцы предположили, что произошла утечка вещества для протравливания семян.

Пробы почвы и жидкости из необычных луж показали, что в них содержится недопустимое количество пестицидов. Возможно, это результат действия человека.

Нарушителю предстоит восстановить земельный участок до исходного состояния. Сейчас его ищут.