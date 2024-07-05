Пятница, 5 июля, 2024

Названа ошибка, которая годами отравляет организм человека

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Чтобы запустить важные процессы в организме с самого утра и наладить работу кишечника, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рекомендует следовать простому правилу. Игнорировать его — большая ошибка, пишет «Российская газета».

Врач советует начинать свой день с тёплой воды (около 40–42 градусов). После этого можно выпить витаминный смузи, например, на основе зелени, до первого приёма пищи. Затем следует выполнить упражнения цигун и плотно позавтракать, чтобы энергии хватило до обеда.

Важно отметить, что вода после пробуждения не должна быть холодной. Холодная вода может спровоцировать спазм органов пищеварения и замедлить процессы усвоения пищи. Особенно важно пить тёплую воду утром тем, у кого есть проблемы с работой кишечника, например, запоры.

Запоры запускают процессы, из-за которых токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь. Это отравляет организм. Если не решать проблему, она может растянуться на годы.

Тёплая вода запускает процесс пищеварения после сна, делает желчь текучей, вызывает расслабление пищевода, сфинктера и желудка. Ольга Помойнецкая рекомендует начинать с небольшого количества тёплой воды — 100 мл, постепенно увеличивая до 200 мл. Важно пить воду небольшими глотками, а не залпом. Завтракать можно через 15–20 минут или позже.

Что касается употребления воды с лимоном и мёдом, то здесь нужно учитывать некоторые нюансы. Вода с лимоном подходит тем, у кого нет воспалений слизистых оболочек желудка, таких как гастрит, эрозии, язвы или обострения. Вода с мёдом может раздражать слизистую желудка, поэтому здесь всё индивидуально и требует консультации у лечащего врача.

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