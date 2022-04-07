Назван ТОП-5 самых верных жён среди знаков зодиака

Принадлежность к тому или иному знаку зодиака сильно определяет жизнь человека. Влияют звёзды и на склонность людей к изменам, и на постоянность в выборе партнёров. Свой выбор в поиске спутницы жизни астрологи и мужчинам, и женщинам советуют делать с оглядкой на гороскоп. Эксперт в астрологии Ирина Андреева рассказала «Кубанским новостям», представительницы каких знаков зодиака становятся самыми верными жёнами.

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Женщины, родившиеся под знаком Тельца, любят роскошную жизнь и часто делают выбор в пользу богатых партнёров. При этом в своём выборе они точно и основательны – вряд ли будут искать кого-то на стороне.

Девы в первую очередь отдают все свои силы поддержанию уюта в доме и любимому человеку. Поэтому на развлечения и интрижки у них попросту не остаётся времени. Представительницы этого знака – отличные хозяйки и верные жёны.

Женщины-весы избирательны в выборе партнёров. Они ищут вторые половинки долго, вступают в брак поздно. Если дело всё-таки доходит до свадьбы, они приложат все силы, чтобы их мужчина был счастлив в семейной жизни.

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Представительницы знака Козерог – прямолинейны и честны. Им не свойственно лгать, заметать следы и лукавить. Поэтому они никогда не пойдут на измену. В крайнем случае – все недовольства и чувства выскажут партнёру в личном разговоре.

Преданны и верны женщины-водолеи. Они находят такого партнёра, который для них будет идеален во всём, поэтому никогда не откажутся от любви к нему.