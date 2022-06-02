Назван ТОП-10 сервисов на смену ушедшему из России Canva

Графический редактор Canva заявил о прекращении работы в России из-за спецоперации на Украине. Им пользовались множество специалистов, которые теперь остались без готовых шаблонов плакатов, презентаций, постов для соцсетей.
Но, как говорится, свято место пусто не бывает! РБК Тренды составили подборку из 10 лучших альтернатив Canva.
- Visme
- Adobe Express
- RelayThat
- PicMonkey
- Design Wizard
- Stencil
- Easil
- Pixelied
- VistaCreate
- Desygner
Каждый сервис имеет свои возможности, особенности, ограничения. За многие придётся платить, но есть и бесплатные. При желании можно заменить популярную платформу Canva.