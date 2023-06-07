Народный фронт предлагает создать в ссузах Рязанской области патриотические клубы

Начальная военная подготовка и навыки тактической медицины должны быть включены в систему среднего специального образования. С такой идеей выступили представители Молодёжного крыла Народного фронта в Рязанской области. По инициативе общественников в ссузах необходимо создать патриотические клубы, занятия в которых станут обязательными, а не факультативными. Предполагается, что их образовательная программа будет направлена не только на физическое воспитание студентов, на и на формирование у молодежи волевых качеств.

«Я обращаюсь к администрациям школ, ССУЗов, в министерство образования с просьбой рассмотреть эту инициативу, откликнуться и принять необходимые меры», — сказал координатор Молодёжного крыла Народного фронта Рязанской области Глеб Шабонин.

Свою инициативу участники Молодежной команды Народного фронта озвучили на обучающем семинаре, организованном на базе Центра военно-патриотического воспитания «Гранит».

В качестве основного спикера общественники пригласили военкора и блогера Константина Лазарева, который помог студентам изучить основы тактической медицины, рассказал, как правильно проводить эвакуацию людей, работать с оружием и продемонстрировал современную военную экипировку. В семинаре приняли участие студенты пяти рязанских ссузов.

«Сегодня любая информация по начальной военной подготовке должна внедряться в систему образования, потому как ситуация в стране к этому обязывает. Такие обучающие мероприятия необходимо проводить не только силами энтузиастов и общественников, а организовывать на государственном уровне», — отметил Константин Лазарев.

Идею создания патриотических клубов поддержали руководители ссузов и сами студенты. Ранее Молодёжное крыло Народного фронта проводило для них встречи с участниками специальной военной операции. После общения с защитниками Родины рязанская молодежь стала проявлять активный интерес к военно-патриотическому направлению.