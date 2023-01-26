Народный фронт передал бойцам СВО дрон для переноса тяжелых грузов

Волонтеры регионального отделения Народного фронта в Рязанской области совместно с КБ «Град» разработали и передали бойцам СВО дрон с возможностью перевозки грузов до 20 килограмм на дальние расстояния.
В рамках взаимодействия с конструкторским бюро был разработан дрон-тяжеловес, с рабочим названием «Бегемот». Основное предназначение коптера – перенос и сброс тяжелых грузов. На коптер установлено 2 камеры, системы сброса, радиодатчики, которые сложно перехватить вражескими системами РЭБ.
Разработка «Бегемота» велась непосредственно с бойцами профильного подразделения, которые вносили необходимые коррективы в конструкцию в ходе сборки.
Ещё одной важной особенностью нового дрона является его низкая цена. По сравнению с зарубежными аналогами, этот дрон обходится в 4 раза дешевле, хоть и сделан по большей части из комплектующих не российского производства. «Бегемот» может долго работать при отрицательных температурах, очень вынослив и может развивать высокую скорость.
Бойцы подразделения, которому был передан коптер прошли дополнительное обучение для управления им. Установлена связь между пользователями дрона с КБ для внесения необходимых корректив.
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