Народный фронт передал бойцам СВО дрон для переноса тяжелых грузов

Волонтеры регионального отделения Народного фронта в Рязанской области совместно с КБ «Град» разработали и передали бойцам СВО дрон с возможностью перевозки грузов до 20 килограмм на дальние расстояния.

В рамках взаимодействия с конструкторским бюро был разработан дрон-тяжеловес, с рабочим названием «Бегемот». Основное предназначение коптера – перенос и сброс тяжелых грузов. На коптер установлено 2 камеры, системы сброса, радиодатчики, которые сложно перехватить вражескими системами РЭБ.

«Дрон может выполнять абсолютно разные задачи, в зависимости от ситуации и навесного оборудования, которое можно на него повесить. Он может использоваться для разведки, но основная функция – доставка и сброс груза, который на него подвесили, в нужную точку» — Рассказывает руководитель КБ «Град» Дмитрий (фамилия не указана в целях конфиденциальности).

Разработка «Бегемота» велась непосредственно с бойцами профильного подразделения, которые вносили необходимые коррективы в конструкцию в ходе сборки.

Ещё одной важной особенностью нового дрона является его низкая цена. По сравнению с зарубежными аналогами, этот дрон обходится в 4 раза дешевле, хоть и сделан по большей части из комплектующих не российского производства. «Бегемот» может долго работать при отрицательных температурах, очень вынослив и может развивать высокую скорость.

Бойцы подразделения, которому был передан коптер прошли дополнительное обучение для управления им. Установлена связь между пользователями дрона с КБ для внесения необходимых корректив.

«Проще, наверное, было бы заказать уже готовое изделие, чем заниматься разработкой нового. Но коптеры иностранного производства уже научились угонять, их легко находят на поле боя, сбивают, вычисляют точку нахождения операторов и бьют в этом место…Сейчас нам нужно делать что-то своё, функциональное и адекватное по цене, чтобы таких дронов можно было делать много. Вот по этому пути мы и пошли» — Заявил координатор регионального сбора «Всё для победы» в Рязанской области Иван Крестьянинов.