Народные приметы на Новый год — притягиваем удачу!

Приметы на Новый год — это народные поверья, которые помогают привлечь удачу, богатство и любовь в наступающий год. Они существуют во многих странах мира, и их придерживаются люди разных возрастов и вероисповеданий.

Вот некоторые из самых известных примет на Новый год:

Надеть что-нибудь новое . Считается, что это принесет удачу в новом году.

. Считается, что это принесет удачу в новом году. Поставить на стол 12 блюд . Это число символизирует 12 месяцев в году, и считается, что оно обеспечит достаток и благополучие в течение всего года.

. Это число символизирует 12 месяцев в году, и считается, что оно обеспечит достаток и благополучие в течение всего года. Встречать Новый год в кругу семьи и друзей . Это помогает создать атмосферу радости и счастья, которая будет сопровождать вас в течение всего года.

. Это помогает создать атмосферу радости и счастья, которая будет сопровождать вас в течение всего года. Открыть окно или дверь в полночь . Это символизирует обновление и начало нового этапа в жизни.

. Это символизирует обновление и начало нового этапа в жизни. Подбросить монетку в новогоднюю ночь . Это принесет богатство в наступающем году.

. Это принесет богатство в наступающем году. Поцеловать любимого человека под бой курантов. Это гарантирует любовь и взаимопонимание в новом году.

Есть также приметы, которые, наоборот, считаются неудачными. Например, нельзя:

Ссориться в новогоднюю ночь . Это может привести к ссорам и конфликтам в течение всего года.

. Это может привести к ссорам и конфликтам в течение всего года. Убирать или стирать в новогоднюю ночь . Это может привести к бедности и несчастьям.

. Это может привести к бедности и несчастьям. Рассыпать соль . Это предвещает ссору.

. Это предвещает ссору. Видеть во сне покойника. Это может предвещать несчастье.

Конечно, верить или не верить в приметы — это личное дело каждого. Но, как говорится, в Бога не веришь, а крестик носишь. Так и с приметами: даже если вы не верите в их силу, все равно можно придерживаться некоторых из них, просто чтобы создать себе праздничное настроение и зарядиться положительными эмоциями на весь год.