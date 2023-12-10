Воскресенье, 10 декабря, 2023
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Народные приметы на Новый год — притягиваем удачу!

7info
Изображение от Freepik
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Приметы на Новый год — это народные поверья, которые помогают привлечь удачу, богатство и любовь в наступающий год. Они существуют во многих странах мира, и их придерживаются люди разных возрастов и вероисповеданий.

Вот некоторые из самых известных примет на Новый год:

  • Надеть что-нибудь новое. Считается, что это принесет удачу в новом году.
  • Поставить на стол 12 блюд. Это число символизирует 12 месяцев в году, и считается, что оно обеспечит достаток и благополучие в течение всего года.
  • Встречать Новый год в кругу семьи и друзей. Это помогает создать атмосферу радости и счастья, которая будет сопровождать вас в течение всего года.
  • Открыть окно или дверь в полночь. Это символизирует обновление и начало нового этапа в жизни.
  • Подбросить монетку в новогоднюю ночь. Это принесет богатство в наступающем году.
  • Поцеловать любимого человека под бой курантов. Это гарантирует любовь и взаимопонимание в новом году.

Есть также приметы, которые, наоборот, считаются неудачными. Например, нельзя:

  • Ссориться в новогоднюю ночь. Это может привести к ссорам и конфликтам в течение всего года.
  • Убирать или стирать в новогоднюю ночь. Это может привести к бедности и несчастьям.
  • Рассыпать соль. Это предвещает ссору.
  • Видеть во сне покойника. Это может предвещать несчастье.

Конечно, верить или не верить в приметы — это личное дело каждого. Но, как говорится, в Бога не веришь, а крестик носишь. Так и с приметами: даже если вы не верите в их силу, все равно можно придерживаться некоторых из них, просто чтобы создать себе праздничное настроение и зарядиться положительными эмоциями на весь год.

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