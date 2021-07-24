Народные приметы на 25 июля: Что можно и что нельзя делать в Проклов день

- Advertisement -

25 июля можно приступать к сбору ранних сортов яблок. В этот день нельзя заниматься стиркой, глажкой и уборкой. Из домашних дел, пожалуй, можно только готовить еду.

Если кого-то обидеть в этот день словом или делом, то закон бумеранга сработает в тройном размере.

Если 25 июля светит солнце, то остаток лета будет тёплым. А если пойдёт дождь, то впереди холодная зима.

Если 25 июля, а также в течение последней недели лета, умываться утренней росой, то можно улучшить цвет лица, а также вылечить кожные заболевания.

Встать с кровати и выйти из дома в этот день нужно с левой ноги.

Ночью стоит посмотреть на звёздное небо. Сколько звёзд посчитаете, столько хороших новостей будет вам сообщено.