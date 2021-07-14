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Народные приметы: Что нужно сделать, а чего нельзя 15 июля, в день Берегини

7info7
Народные приметы: Что нужно сделать, а чего нельзя 15 июля, в день Берегини
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15 июля все должны объявить бой лени и конфликтам. Чем больше трудиться в этот день, тем лучше сложится год. А терпимость вознаградится новыми полезными связями. Если рано утром умыться холодной водой, то день сложится удачно.

Следите за окружающей природой. Если неподалёку от вашего дома вьются вороны — к беде, а если светит солнце, то зима будет тёплой.

В этот день лучше не встречать на улице свекровь или мать жениха. Если верить приметам, то это к дурным вестям.

15 июля женщинам надо поклониться берёзе и попросить у неё счастья и любви. А если сорвать берёзовую веточку и положить её под  дверной коврик возлюбленного, то он будет любить вас всю жизнь.

В этот день запланируйте процедуры, связанные с уходом за лицом. Омолаживающий эффект будет более длительным.

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