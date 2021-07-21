Народные приметы: Что можно и что нельзя делать 22 июля в день Панкратия и Кирилла

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22 июля запрещено конфликтовать. Особенно со старшим поколением и родителями. Даже если они неправы, лучше промолчать. Если к вам обратились за помощью, её необходимо своевременно оказать.

Садоводам стоит присмотреться к картофелю. Если цветоножка начала меняться, то и погода поменяется.

Особой силой в этот день обладают огурцы. Причём чудодейственные свойства проявляются как при употреблении в пищу, так и при использовании в качестве масок для обретения молодости и красоты.

Необычными свойствами в этот день наделена черника. Лечебный эффект ягоды усилится втрое, если её собрать и засушить 22 июля.