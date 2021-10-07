4.5 C
Рязань
Четверг, 7 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Народные приметы 8 октября: что нельзя и что нужно делать в день Сергия-капустника

Екатерина Приведенцева
Народные приметы 8 октября: что нельзя и что нужно делать в день Сергия-капустника

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

8 октября в народном календаре –день Сергия-капустника. С одной стороны, он связан с воспоминаниями о Сергии Радонежском, с другой – с древней традицией есть капусту гадать на капустных листья.

С какими традициями связано 8 сентября? Какие приметы существуют для этой даты?

Традиции и запреты 8 октября

Хозяйки на Сергия-капустника традиционно рубят и заготавливают на зиму капусту. Обязательно оставляли её и для ужина. Из капусты готовили щи, делали пироги с капустной начинкой. Считалось, что эти угощения придают силы на целую зиму.

Мужчины, как правило, заготавливали куриное мясо. Часть мясо необходимо отдать нуждающимся. Этот благородный жест может привлечь в семью достаток.

8 октября гадают на капустных листьях. Если они плотные и сочные, зима будет холодной и снежной. Если тонкие и ломкие – холодов ждать не стоит.

Сегодня ни в коем случае нельзя отказывать в помощи тем, кому она необходимо. Безразличие и скупость могут обернуться большим несчастьем.

Не допускайте неопрятности в одежде.

Народные приметы 8 октября

  • Если 8 октября выпал снег, зима установится на Михайлов день;
  • Если ветер дует с юго-запада, скоро пойдёт дождь;
  • Если около дома села ворона, стоит ждать беды;
  • На деревьях много листьев? Зима придëт нескоро.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,703ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]