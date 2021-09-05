Народные приметы 6 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Евтихия Тихого

День 6 сентября в народном календаре имеет название Евтихий Тихий. Для этой даты у наших предков существовал ряд запретов, которым они всячески следовали.
Что нельзя, а что, наоборот, необходимо делать на Евтихия? К каким приметам нужно прислушаться?
Традиции и запреты 6 сентября
Сегодня нельзя ходить в лес. Есть вероятность заблудиться и погибнуть.
Сегодня не стоит много разговаривать. Считалось, что пустые слова и обещания могут обернуться большой бедой.
6 сентября девушкам нужно умыться с утра святой водой. Этот нехитрый ритуал поможет сохранить надолго красоту и молодость.
Народные приметы 6 сентября
На Евтихия утихают ветра и начинается бабье лето;
Если на улице дождь, зима будет холодной;
Туман по утрам – к хорошему урожаю картофеля в следующем году.