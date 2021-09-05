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Воскресенье, 5 сентября, 2021
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Народные приметы 6 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Евтихия Тихого

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Народные приметы 6 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Евтихия Тихого

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День 6 сентября в народном календаре имеет название Евтихий Тихий. Для этой даты у наших предков существовал ряд запретов, которым они всячески следовали.

Что нельзя, а что, наоборот, необходимо делать на Евтихия? К каким приметам нужно прислушаться?

Традиции и запреты 6 сентября

Сегодня нельзя ходить в лес. Есть вероятность заблудиться и погибнуть.

Сегодня не стоит много разговаривать. Считалось, что пустые слова и обещания могут обернуться большой бедой.

6 сентября девушкам нужно умыться с утра святой водой. Этот нехитрый ритуал поможет сохранить надолго красоту и молодость.

Народные приметы 6 сентября

На Евтихия утихают ветра и начинается бабье лето;

Если на улице дождь, зима будет холодной;

Туман по утрам – к хорошему урожаю картофеля в следующем году.

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