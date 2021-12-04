-3.8 C
Рязань
Воскресенье, 5 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Народные приметы 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день

7info7

5 декабря православная церковь чтит память мученика Прокопия Чтеца, жившего в Иерусалиме. В народном календаре день носит название — Прокопьев или Прокопий Зимний.

Традиции и запреты 5 декабря

Считалось, что после Прокопьева дня устанавливался хороший санный путь. Поэтому стоит сегодня заняться обустройством дорог, скорее всего, это дело пройдёт удачно.

Мужчины традиционно в этот день ездили за дровами, ремонтировали сани.

Реклама

Вечером необходимо собраться с семьёй у огня.

Нельзя 5 декабря отказывать в милостыне.

Народные приметы 5 декабря

  • Если на Прокопия сыро, то и лето будет дождливым;
  • Вороны прячутся под крышей – к морозам;
  • Поленья трещат в огне – к похолоданию.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,840ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img