Народные приметы 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день

5 декабря православная церковь чтит память мученика Прокопия Чтеца, жившего в Иерусалиме. В народном календаре день носит название — Прокопьев или Прокопий Зимний.
Традиции и запреты 5 декабря
Считалось, что после Прокопьева дня устанавливался хороший санный путь. Поэтому стоит сегодня заняться обустройством дорог, скорее всего, это дело пройдёт удачно.
Мужчины традиционно в этот день ездили за дровами, ремонтировали сани.
Вечером необходимо собраться с семьёй у огня.
Нельзя 5 декабря отказывать в милостыне.
Народные приметы 5 декабря
- Если на Прокопия сыро, то и лето будет дождливым;
- Вороны прячутся под крышей – к морозам;
- Поленья трещат в огне – к похолоданию.