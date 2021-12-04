Народные приметы 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день

5 декабря православная церковь чтит память мученика Прокопия Чтеца, жившего в Иерусалиме. В народном календаре день носит название — Прокопьев или Прокопий Зимний.

Традиции и запреты 5 декабря

Считалось, что после Прокопьева дня устанавливался хороший санный путь. Поэтому стоит сегодня заняться обустройством дорог, скорее всего, это дело пройдёт удачно.

Мужчины традиционно в этот день ездили за дровами, ремонтировали сани.

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Вечером необходимо собраться с семьёй у огня.

Нельзя 5 декабря отказывать в милостыне.

Народные приметы 5 декабря

Если на Прокопия сыро, то и лето будет дождливым;

Вороны прячутся под крышей – к морозам;