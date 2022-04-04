Народные приметы 5 апреля: что нельзя и нужно делать  день святого Никона Печерского

5 апреля православные христиане вспоминают святого Никона. Он – подвижник и последователь основателя Киево-Печерской обители преподобного Антония.

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В народном календаре 5 апреля отмечено как Никонов день. Традиционно в этот праздник крестьяне зазывали на свои подворья зёрнами и льняными семечками птиц. Считалось, что они приносят благие вести и радость.

Что нельзя и нужно делать 5 апреля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 5 апреля

В Никонов день традиционно проводят генеральную уборку. Хозяйки стирали постельное бельё, мыли полы. После наведения чистоты принято идти в баню, чтобы очистить тело и дух.

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5 апреля традиционно проводят первые работы в саду и огороде. Например, сажают яблони, груши, смородину. Существует поверье, что земля обладает сегодня особой живительной силой, поэтому урожай с посаженных деревьев и кустарников будет богатым.

Сегодня нельзя держать деньги на виду. Это может привести к нежелательным тратам и нищете.

Не стоит сегодня спать на чужой подушке. Могут присниться дурные сны.

Ни в коем случае нельзя оставлять дома беспорядок. Чем больше грязи и пыли, тем больше в жизни будет проблем и неудач.

Народные приметы 5 апреля

Если на Никона удалось услышать первый гром, жди неприятных новостей;

Ясное звёздное небо ночью сулит хороший урожай;

Кошка чихает и кашляет – к затяжным дождям.

Именины 5 апреля отмечают Георгий, Алексей, Василий, Лидия, Анастасия, Пелагея, Варвара, Илья, Макар, Сергей.

В ночь на 5 апреля снятся сны, которые могут указывать на неочевидные проблемы в личной жизни.