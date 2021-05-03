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Понедельник, 3 мая, 2021
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Народные приметы 4 мая: что нельзя и что можно делать в Проклов день

7info7
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4 мая наши предки отмечали Проклов день. Считалось, что Прокл является защитником людей от нечистых сил. Старейшины сёл на Прокла проводили обряды для защиты населения.

Для этого дня существует много примет и традиций. И к некоторым из них стоит прислушаться, чтобы не навлечь на себя беду.

Что можно и что нельзя делать на Проклов день?

На Прокла запрещается много работать. Лучше уделить время детям, семье, родным. Ещё в этот день всем селом выходили за околицу и ругались на тёмные силы. При этом повернуться нужно на запад. Считалось, что именно там живёт нечисть.

На Проклов день нельзя ходить на кладбище. Считалось, что именно там обитают злые духи. Лучше в этот день идите в церковь и помолитесь за здоровье живых и упокой мёртвых.

Нельзя в этот день собирать цветы и травы. Считалось, что ночью ведьмы травят молодую весеннюю зелень, чтобы ты приносила людям беды и несчастье.

Приметы 4 мая

  • Начала цвести черёмуха, быть лету тёплым и солнечным;
  • Звёзды сильно мерцают ночью — это к грозе;
  • Волосы на голове стали мягкими и податливыми — это к дождю;
  • Много взошло щавеля — к тёплой зиме;
  • Соловей запел в голом лесу, значит, быть году неурожайным;
  • Зацвели берёза и ольха — появляются в борах сморчки.

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