Народные приметы 3 сентября: что нельзя и что нужно делать в Льняницу

В народном календаре день 3 сентября имеет несколько названий – Фаддей-Проповедник и Василиса-Льняница. Оба названия – отсылка к значимым образам христианской веры, которые особенно чтили наши предки. Именно поэтому для третьего дня сентября существует много традиций и заветов, которые передаются из уст в уста.

К каким из них стоит прислушаться? Какие приметы предскажут будущее?

Традиции и запреты 3 сентября

Главная традиция этого дня – уборка льна. Издревле наши предки выходили именно в эту дату в поля. Считалось, что если завершить работы до вечера, в дом придут богатство и достаток.

Девушки на Фаддея традиционно гадали. Нужно выйти в поле и определить, откуда дует ветер. Если с юга, то пора начинать готовиться к свадьбе. Если с севера – замужества в ближайшее время не будет. Если с запада или востока –жених ходит где-то рядом, и скоро состоится заветная встреча.

Не стоит 3 сентября заниматься расточительством. Откажитесь от сомнительных покупок и пересчитайте деньги.

Отложите решение спорных вопросов на другой день. На Льняницу ни в коем случае нельзя конфликтовать с родными и знакомыми.

Народные приметы 3 сентября

Много ягод на рябине – к сильным дождям осенью;

Если ясно на Фаддея, то быть осени солнечной и погожей;

Вороны каркают на трубе – к сильным холодам;