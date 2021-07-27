Народные приметы 28 июля: Что можно, а что нельзя делать в этот день

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28 июля нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Если же вы проигнорируйте это предупреждение, то рискуете попасть в водоворот неприятных событий.

В этот день нельзя роптать на судьбу. Ваше нытьё может стать закладкой неправильной программы дальнейшей жизни. Перенесите разговоры о нелёгкой доле на другой день.

28 июля не следует работать на открытом воздухе — в поле или огороде. Посвятите этот день работе во внутренних помещениях. Разберите дом, подготовьте тару для консервации.

Наблюдайте за окружающей природой. Если ласточки летают высоко в небе, то будет ясный день. Если листочки на липе стали желтеть, то осень будет поздней. А если листья меняют цвет на других деревьях раньше ,чем на липе, то осень будет ранней.