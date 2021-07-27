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Вторник, 27 июля, 2021
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Народные приметы 28 июля: Что можно, а что нельзя делать в этот день

7info7
Народные приметы 28 июля: Что можно, а что нельзя делать в этот день
Скрин с видеоклипа
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28 июля нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Если же вы проигнорируйте это предупреждение, то рискуете попасть в водоворот неприятных событий.

В этот день нельзя  роптать на судьбу. Ваше нытьё может стать закладкой неправильной программы дальнейшей жизни.  Перенесите разговоры о нелёгкой доле на другой день.

28 июля не следует работать на открытом воздухе —  в поле или огороде.  Посвятите этот день работе во внутренних помещениях. Разберите дом, подготовьте тару для консервации.

Наблюдайте за окружающей природой. Если ласточки летают высоко в небе, то будет ясный день.  Если листочки на липе стали желтеть, то осень будет поздней. А если листья меняют цвет на других деревьях раньше ,чем на липе, то осень будет ранней.

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