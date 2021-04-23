Народные приметы 25 апреля: что нельзя и что можно делать в Вербное воскресенье

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День Входа Господня в Иерусалим отмечают в этом году 25 апреля. В народе этот праздник больше известен как Вербное воскресенье. В этот день православные христиане идут в церковь с веточками вербы. Считается, что освящённое растение, несёт в себе особую магическую силу.

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье:

Как и в любой двунадесятый праздник, в этот день запрещены физические нагрузки. Посвятите этот день душевной радости, отстранитесь от уборки, готовки, стирки.

Нельзя в этот день ссориться, скандалить и ругаться. А ещё избегайте громких посидело и чрезмерного веселья. Всё-таки постные дни продолжаются.

Следует особенно соблюдать требования Великого поста. Планируя праздничный праздничный ужин, позаботьтесь о том, чтобы на столе стояли только постные блюда. Есть лишь одно исключение — в этот день верующим разрешается употреблять в пищу рыбу.

Несомненно, значимое украшение дома накануне Пасхи — верба. Освященные веточки поставьте рядом с иконами. Они наполнят дом добрым светом и теплом.

Приметы Вернбного воскресенья

Не рвите вербу с больных деревьев и деревьев, которые растут около кладбищ. Выбирайте молодые и здоровые растения.

Принесённую из церкви вербу поставьте рядом с больным человеком. Есть поверья, что её сила поможет исцелить недуг.

Освящённые веточки вербы храните весь год. Ни в коем случае не ломайте и не выкидывайте прошлогодние веточки. Их лучше сжечь.