Народные приметы 23 октября: что нельзя и что нужно делать в день Амвросия Оптинского

23 октября православная церковь вспоминает Амвросия Оптинского. В народной традиции для этого дня существует много обрядов и традиций. В основном они связаны с огнём. Например, девушкам велено заниматься рукоделием только при свете лучин. А мужчинам – разводить костры и сжигать в них ветошь.

Что нельзя и что нужно делать в день Амвросия Оптинского? К каким приметам в этот день стоит прислушаться?

Традиции и запреты 23 октября

23 октября нельзя плевать в огонь. Кроме того, запрещается тушить свечи пальцами. Всё это может привести к большим бедам.

Сегодня нельзя покупать драгоценности с рук. Есть поверье, что они принесут в дом несчастья .

Есть запрет на празднование свадеб. Считается, что брак, заключённый именно в этот день, просуществует недолго.

Не стоит на Амвросия покупать одежду. Скорее всего, она не подойдёт вам и принесёт много слёз.

Народные приметы 23 октября

Если ярко светит солнце, значит, скоро придут морозы;

На дорогах слякоть и грязь? Снег не выпадет до 4 ноября;

Листья ивы на верхних ветвях долго сохраняются зелеными, тогда как внизу давно облетели – к ранней зиме и благодатной весне.

Люди, рождённые 23 октября

Как правило, те, кто родился 23 октября, обладают сильной харизмой и притягательной внешностью. Им легко устанавливать личные и рабочие контакты. Работе они вряд ли будут отдаваться всецело. Но прирождённый талант поможет им достигнуть успеха.