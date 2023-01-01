Воскресенье, 1 января, 2023
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Народные приметы 2 января: что нельзя и нужно делать в Игнатьев день

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2 января православные христиане вспоминают Игнатия Богоносца и Иоанна Кронштадского. В народном календаре этот день называют Игнатьевым. Наши предки поговаривали: каков Игнат, такой и июль будет.

Именно поэтому 2 января особенно внимательно следят за погодой, а ещё обращаются к святым с молитвами о хорошем урожае летом.

Что можно и что нельзя делать 2 января? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 2 января

Считалось, что Игнатьев день — это хорошее время для защиты жилища от тёмных сил. С иконами хозяйки ходили вокруг домой и читали молитвы. Над дверями в этот день вешали обереги из конского волоса и можжевельника, изготовленные в ночи. Считалось, что они не пускают в дом злых духов и незваных гостей.

Наши предки верили: если напоить сегодня лошадей водой, образовавшейся от топления снега, срок их жизни увеличится.

2 января не стоит ходить в баню. Существует поверье, что на Игнатия в парной буйствует банный дух. Чтобы задобрить его, баню в этот день не топили, а в углу ставили стакан молока с хлебом.

С деревьев и кустарников, находящихся на приусадебном участке, сегодня нужно стряхнуть снег. Чем больше снега удастся стряхнуть, тем лучше урожай будет летом.

Народные приметы 2 января

  • Иней на деревьях 2 января свидетельствует о том, что лето будет тёплым и солнечным;
  • Чем больше звёзд на небе ночью, тем лучше будет урожай;
  • Если по утру чирикают синицы, в ближайшее время ожидаются сильные холода.

Именины 2 января отмечают Иван, Игнатий, Даниил.

Сны в ночь на 2 января способны указать на опасности, которые подстерегают человека в его жизни.

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