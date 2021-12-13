Народные приметы 14 декабря: что нельзя и нужно делать в Наумов день

В четырнадцатый день декабря православные христиане чтят святого пророка Наума. Он написал одну из книг Ветхого завета. Святому Науму всегда молились в тяжёлых жизненных ситуациях, обращались с просьбой прибавления ума. Считалось, что святой – покровитель всех, кто занимается умственным трудом.

В народном календаре 14 декабря – Наумов день. Наши предки наблюдали за поведением животных и птиц. Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 14 декабря

В Наумов день нужно помолиться за всех, кто занимаются обучением. Также стоит отблагодарить учителей за заботу и представленные знания.

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Хорошо 14 декабря подходит для покупки книг. От других покупок лучше отказаться.

Сегодня ни в коем случае нельзя лениться. Скорее всего, это приведёт к большим потерям.

Народные приметы 14 декабря

Если дует северный ветер, быть большому морозу;

Иней в Наумов день сулит сильные холода летом;

Звёзды ночью кажутся бледными – к снегопадам;