Народные приметы 14 декабря: что нельзя и нужно делать в Наумов день

В четырнадцатый день декабря православные христиане чтят святого пророка Наума. Он написал одну из книг Ветхого завета. Святому Науму всегда молились в тяжёлых жизненных ситуациях, обращались с просьбой прибавления ума. Считалось, что святой – покровитель всех, кто занимается умственным трудом.
В народном календаре 14 декабря – Наумов день. Наши предки наблюдали за поведением животных и птиц. Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 14 декабря
В Наумов день нужно помолиться за всех, кто занимаются обучением. Также стоит отблагодарить учителей за заботу и представленные знания.
Хорошо 14 декабря подходит для покупки книг. От других покупок лучше отказаться.
Сегодня ни в коем случае нельзя лениться. Скорее всего, это приведёт к большим потерям.
Народные приметы 14 декабря
- Если дует северный ветер, быть большому морозу;
- Иней в Наумов день сулит сильные холода летом;
- Звёзды ночью кажутся бледными – к снегопадам;
- Зайцы держатся близко к дому – к ясному дню.