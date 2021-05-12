Народные приметы 13 мая: что нельзя и что можно делать в день Якова Тёплого

13 мая — день Якова Тёплого. С особым трепетом наши предки относились к соблюдению заветов и обычаев именно в этот день, ведь все они были связаны с любовными отношениями браком. Считалось, что если человек ослушается заветов пращуров, его ждут любовные несчастья и разлад в семье.
О некоторых известных традициях этого дня мы и хотим рассказать вам. Что нельзя и что можно делать на Якова Тёплого? К каким приметам стоит в этот день прислушаться?
Что нельзя и что можно делать в день Якова Тёплого?
13 мая нельзя носить вещи красного цвета. Особенно запрещается это делать свободным девушкам и холостым парням. Ослушаетесь этого совета — год проживёте без второй половинки.
Представительницам слабого пола запрещается в этот день плести косы. Злые духи могли попасть в узелки кос и принести несчастья, убытки и болезни. Волосы на Якова Тёплого лучше аккуратно убрать под платок, не собирая в причёску.
Не стоит в этот день назначать сватовство. Иначе брак закончится плачевно. Также избегайте свиданий и романтических встреч. Все они закончатся слезами и разочарвоанием.
Перед дальней поездкой обязательно совершите незамысловатый ритуал. Считалось, что омовение святой водой перед дорогой защитит от бед.
Народные приметы 13 мая
- Набрёл на грибную полянку — жди недобрых новостей;
- Горозовые тучи скопились над домом к плохой погоде на несколько дней верёд;
- Если стая птиц пролетела над головой, это к удаче;
- Ворона села на забор к дурным новостям. Ожидайте смерти родственника или близкого человека;
- Нет звёзд на небосводе вечером, значит, быть проливному дождю;
- Черёмуха цветёт и сильно ветвями машет — быть сильным холодам;
- Животные в загонах и на полях кричат — лето вступает в свои права.