Народные приметы 13 мая: что нельзя и что можно делать в день Якова Тёплого

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13 мая — день Якова Тёплого. С особым трепетом наши предки относились к соблюдению заветов и обычаев именно в этот день, ведь все они были связаны с любовными отношениями браком. Считалось, что если человек ослушается заветов пращуров, его ждут любовные несчастья и разлад в семье.

О некоторых известных традициях этого дня мы и хотим рассказать вам. Что нельзя и что можно делать на Якова Тёплого? К каким приметам стоит в этот день прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в день Якова Тёплого?

13 мая нельзя носить вещи красного цвета. Особенно запрещается это делать свободным девушкам и холостым парням. Ослушаетесь этого совета — год проживёте без второй половинки.

Представительницам слабого пола запрещается в этот день плести косы. Злые духи могли попасть в узелки кос и принести несчастья, убытки и болезни. Волосы на Якова Тёплого лучше аккуратно убрать под платок, не собирая в причёску.

Не стоит в этот день назначать сватовство. Иначе брак закончится плачевно. Также избегайте свиданий и романтических встреч. Все они закончатся слезами и разочарвоанием.

Перед дальней поездкой обязательно совершите незамысловатый ритуал. Считалось, что омовение святой водой перед дорогой защитит от бед.

Народные приметы 13 мая

Набрёл на грибную полянку — жди недобрых новостей;

Горозовые тучи скопились над домом к плохой погоде на несколько дней верёд;

Если стая птиц пролетела над головой, это к удаче;

Ворона села на забор к дурным новостям. Ожидайте смерти родственника или близкого человека;

Нет звёзд на небосводе вечером, значит, быть проливному дождю;

Черёмуха цветёт и сильно ветвями машет — быть сильным холодам;