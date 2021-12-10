-7.7 C
Рязань
Пятница, 10 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Народные приметы 11 декабря: что нельзя и нужно делать в Сойкин день

Екатерина Приведенцева

11 декабря в народном календаре — Сойкин день. В православной традиции в этот день вспоминают мученика Иринарха Севастийского. В старину в этот день пытались услышать пение сойки. Оно сулило большое счастье.

Традиции и запреты 11 декабря

Существовала традиция — слушать воду. По шуму воды в колодце можно было угадать, что ждёт тебя впереди. Если слышались звяканья и всплески, человека ждут удача и признание, если еле слышный вой — беды и скорби.

Хорошим знаком считалось, если на подоконник 11 декабря сядет сойка. Значит, в ближайшее время в семье будет прибавление.

Реклама

Сегодня ни в коем случае нельзя братья за рукоделье. В противном случае в жизни будет много проблем.

Народные приметы 11 декабря

  • Если 11 декабря сухо и морозно, лето будет засушливым и неурожайным;
  • Оттепель на Сойкин день сулит сильные морозы в конце декабря;
  • Если гуси хлопают крыльями, жди сильные осадки;
  • Вороны вьются в небе — к несчатью.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img