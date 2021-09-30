Народные приметы 1 октября: что нельзя и что нужно делать в день Арины-Шиповницы

1 октября в народном календаре носит название Шиповница. Часто эту дату связывают со святой Ариной Фригийской. Считается, что в это время дозревают плоды шиповника. Смело можно отправляться на их заготовку. Ещё одно название дня – Арина-журавлиный лёт. Оно связано с отлётом птиц в тёплые края.

Что нужно делать в этот день и что, наоборот, нельзя? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 1 октября

Если есть возможность, обязательно стоит отправиться в лес за шиповником. Существует поверье, что 1 октября он обладает особой магической силой и даже способен исцелять. Изготовленные из шиповника компоты, отвары и настойки всю зиму будут оберегать вас от болезней.

Сегодня ни в коем случае нельзя хвастаться. Скорее всего, лишняя хвальба обернётся большой неудачей для вас.

В день святой Арины нужно обратиться с молитвой к Богу. Правда, просить нужно самое необходимое.

Замужней женщине сегодня не стоит спорить со свекровью. Есть вероятность, что отношения, надломленные на Арину-Шиповницу, испортятся навсегда.

Если увидели дома паутину, не спешите её смахивать. Считается, что она оберегает жилище от сглаза. Также нельзя убивать паука – семья лишится достатка.

Народные приметы 1 октября

Если дует северный ветер – жди заморозки, если южный – жди тепло. Если подул восточный ветер – оставшаяся часть осени будет сухой, если западный – ветреной и дождливой;

Если берёзовые листья пока не облетели, зима наступит нескоро;

Журавли улетают на зимовку – на Покров жди снег;