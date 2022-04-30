Народные приметы 1 мая: что нельзя и что нужно делать в день Кузьмы Огородника

1 мая в православном календаре — день памяти святителя Космы. Епископ Халкидонский Косма и преподобный Авксентий, его сподвижник, жили в IX веке, в то время, когда иконоборцы преследовали приверженцев православия. Святитель Косма, уроженец Константинополя, ещё в молодости ушёл в монастырь и принял иноческий постриг. Впоследствии он был рукоположен в сан епископа Халкидонского и ревностно защищал православную веру от еретиков-иконоборцев.

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В народной традиции 1 мая — день Кузьмы Огородника. Много запретов и традиций существует для этого времени. Наши предки верили, что накануне этого дня происходит невероятное – открываются врата в потусторонние миры, и нечисть берёт верх над добром и миром. Утро 1 мая нужно провести правильно, чтобы не привлечь к себе злые силы. Что нельзя и что можно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в Кузьмин день?

Изображение Helga Kattinger с сайта Pixabay

Мужчинам в этот день нельзя появляться на огороде. Если ослушаться этого запрета, то всё, что посажено и посеяно мужчиной, не даст плоды.

1 мая все травы обладают невероятной силой. Обязательно отправляйтесь за ними в леса и поля. Но никто не должен узнать, где именно вы собирали целебные растения. Лучше делать это в одиночестве и молчании. Не стоит напевать песни, шептать, слушать музыку и говорить по телефону. В противном случае всё, что вы набрали, лишится магической пользы, а ещё может навредить.

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Не разговаривайте в этот день на повышенных тонах. Иначе трудности и испытания ждут вас на жизненном пути. Постарайтесь отогнать от себя негатив.

Запрещается в этот день играть в азартные игры, участвовать в лотереях. На фортуну можете не надеяться, она вряд ли поможет вам добыть крупный выигрыш.

А ещё не стоит брать с собой зонтик. Если пойдёт дождик, намочите под ним голову. Тогда волос будет мягкий и шелковистый, а мысли ясные.

В этот день запрещается проводить много времени в кровати. Можно проспать всё счастье и удачу.

Народные приметы 1 мая

Если резко в течение дня меняется погода, то и лето будет переменчивым;

Скот пьёт много воды — к засушливому маю;

К удаче — увидеть первую звезду на тёмном вечернем небе;

Дождь пошёл — к изменению погоды в ближайшие дни;

Если в первый день мая тепло, жди в конце месяца похолодания;

Урожай сморчков весной к хорошему урожаю проса и гречихи;