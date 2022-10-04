«Написано только одно слово»: на Урале внезапно умерла мать восьмерых детей

В Первоуральске внезапно умерла мать восьмерых детей Наталья Кустова, церемония прощания с ней прошла в храме Петра и Павла, пишет E1.RU.

По словам мужа покойной, накануне он получил заключение судмедэкспертов.

«Написано только одно слово — инфаркт. Я до сих пор не верю, что это произошло», — признался вдовец.

В субботу, 1 октября, у женщины резко заболела голова. Она выпила таблетку и пошла в ванную, где потеряла сознание. Теперь мужчина в одиночку будет воспитывать студентку, четверых школьников, двух детсадовцев и одного младенца.

Ему придется оформлять на работе отпуск по уходу за ним либо нанимать няню.

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