Начался первый этап ремонта госпиталя для ветеранов войн в Солотче

Первый этап реконструкции и капитального ремонта 2-го терапевтического отделения Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в Солотче начался. Об этом сообщил ВКонтакте министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

— Совместно с профильными ведомствами приступили к выполнению поручений, которые дал Губернатор Павел Викторович Малков в ходе посещения госпиталя на прошедшей неделе. Под ряд работ уже выделены необходимые финансовые средства. «Осмечены» производства по организации эффективной доступной среды, размещению сети Интернет. Готовится смета на проведение ремонта инженерных коммуникаций, пищеблока и благоустройство палатных помещений, — написал Пшенников.

Сейчас в госпитале получают лечение более двух тысяч человек, страдающих различными заболеваниями. Здесь предоставляется широкий спектр медицинских услуг. По завершению масштабной ремонтной кампании поправить здоровье и получить реабилитационную помощь сможет еще большее количество пациентов, но уже в более комфортных, современных условиях.