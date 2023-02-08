Начался первый этап ремонта госпиталя для ветеранов войн в Солотче

Первый этап реконструкции и капитального ремонта 2-го терапевтического отделения Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в Солотче начался. Об этом сообщил ВКонтакте министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.
Сейчас в госпитале получают лечение более двух тысяч человек, страдающих различными заболеваниями. Здесь предоставляется широкий спектр медицинских услуг. По завершению масштабной ремонтной кампании поправить здоровье и получить реабилитационную помощь сможет еще большее количество пациентов, но уже в более комфортных, современных условиях.
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