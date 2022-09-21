На железнодорожных вокзалах Рязани началась вакцинация от гриппа и коронавируса

В период наступления сезона простудных заболеваний в медпунктах на железнодорожных вокзалах Рязань — 1 и Рязань — 2 началась вакцинация от коронавируса и гриппа работниками ЧУЗ «РЖД-Медицина» (г. Рыбное). Кабинеты работают круглосуточно. Прививки делаются при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Новшество нынешней прививочной кампании состоит в том, что две прививки можно сделать одновременно.

Грипп и ОРВИ занимают первое место по числу ежегодно заболевающих ими людей и опасны своими осложнениями. Желающим привиться от сезонной простуды предлагается, в том числе, современная четырехвалентная вакцина, которая защищает сразу от четырех актуальных штаммов гриппа.

Медики напоминают, что на формирование иммунитета требуется около двух недель после прививки, поэтому лучше успеть ее сделать до начала сезона простуды.

С декабря 2020 года сотрудники «РЖД -Медицина» привили от COVID – 19 более 25000 человек в Рязанской области, а с начала сентября 2022 года прививки от гриппа сделали 1500 жителей региона.