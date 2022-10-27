На железнодорожных переездах Рязанской области организуют рейды безопасности

С 21 октября по 21 ноября на железнодорожных переездах Рязанской области сотрудники ГИБДД и железнодорожники усилят профилактическую работу.

В рамках акции «Внимание, переезд!» автомобилистам напомнят о необходимости соблюдать ПДД.

С начала этого года на переездах региона в границах МЖД случилось одно ДТП. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 4 таких случая. Авария произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем, который пытался проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на звуковые сигналы.

МЖД уделяет большое внимание техническому состоянию ж/д переездов. В 2022 году провели капремонт переезда 185 км в Рыбновском районе. На 34 переездах провели асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД».

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

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