На выставке «Удивительный мир пауков и скорпионов» в Рязани выявили нарушения

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушения на выставке «Удивительный мир пауков и скорпионов», проходившей в ТЦ «Малина» города Рязань. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
17 марта 2025 года специалисты Управления провели проверку выставки, где были выявлены следующие нарушения:
- Нарушение графика работы: выставка проводилась в выходные дни, что противоречит требованиям законодательства.
- Отсутствие необходимой инфраструктуры: не были обеспечены укрытия для животных и предотвращены нежелательные контакты между ними.
- Недостаток документации: животные были доставлены без необходимых ветеринарных документов.
Эти нарушения свидетельствуют о несоблюдении организаторами выставки норм законодательства РФ в области обращения с животными.
По итогам проверки принято решение объявить предостережение в адрес организатора выставки.