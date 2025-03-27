На выставке «Удивительный мир пауков и скорпионов» в Рязани выявили нарушения

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушения на выставке «Удивительный мир пауков и скорпионов», проходившей в ТЦ «Малина» города Рязань. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.

17 марта 2025 года специалисты Управления провели проверку выставки, где были выявлены следующие нарушения:

Нарушение графика работы: выставка проводилась в выходные дни, что противоречит требованиям законодательства. Отсутствие необходимой инфраструктуры: не были обеспечены укрытия для животных и предотвращены нежелательные контакты между ними. Недостаток документации: животные были доставлены без необходимых ветеринарных документов.

Эти нарушения свидетельствуют о несоблюдении организаторами выставки норм законодательства РФ в области обращения с животными.

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По итогам проверки принято решение объявить предостережение в адрес организатора выставки.