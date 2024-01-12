Пятница, 12 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

На выставке «Россия» рассказали о выдающихся рязанцах

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

12 января в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» прошли просветительские мероприятия. На лекциях о Рязанской области рассказали о выдающихся выходцах из региона и необычных исторических объектах.

С лекцией «Академик Павлов — духовная стать России» выступила директор музея-усадьбы И.П Павлова Наталья Загрина.

Иван Павлов – это явление культуры, на службе науки он был верен искусству, любил музыку, театр. Это очень многогранная личность — совесть русской интеллигенции, совесть русской науки, человек с большим гражданским сердцем. Это один из немногих ученых, кто писал смелые письма правительству, считал своим долгом рассказывать правду,

— подчеркнула спикер.

Она добавила, что рассказывать о таких личностях молодежи – важная часть патриотического воспитания и образования.

Лекцию «Торговый городок: история, оживающая на глазах», подготовили член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России, доцент Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета Наталья Осина и архитектор Центра развития креативных индустрий Эльвира Яковлева.

Достижения Рязанской области на выставке «Россия» представил губернатор Павел Малков.

На выставке «Россия» рассказали о выдающихся рязанцах
На выставке «Россия» рассказали о выдающихся рязанцах

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах