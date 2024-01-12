На выставке «Россия» рассказали о выдающихся рязанцах

12 января в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» прошли просветительские мероприятия. На лекциях о Рязанской области рассказали о выдающихся выходцах из региона и необычных исторических объектах.
С лекцией «Академик Павлов — духовная стать России» выступила директор музея-усадьбы И.П Павлова Наталья Загрина.
Она добавила, что рассказывать о таких личностях молодежи – важная часть патриотического воспитания и образования.
Лекцию «Торговый городок: история, оживающая на глазах», подготовили член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России, доцент Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета Наталья Осина и архитектор Центра развития креативных индустрий Эльвира Яковлева.
Достижения Рязанской области на выставке «Россия» представил губернатор Павел Малков.