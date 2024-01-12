Пятница, 12 января, 2024
На главнуюНовости РязаниВласть

Павел Малков представил достижения Рязанской области на выставке «Россия»

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

12 января на Международной выставке-форуме «Россия» проходит День Рязанской области. Достижения региона представил губернатор Павел Малков.

Глава региона рассказал о всех возможностях и преимуществах региона. Он отметил, что в области создается комфортная среда для жизни, укрепляются экономический потенциал и социальная инфраструктура, благоустраиваются общественные территории.

Регион демонстрирует рост сельского хозяйства и промышленности, улучшения инвестиционного климата. Отдельно губернатор подчеркнул масштабные проекты области: медицинский кластер, индустриальный парк «Рязанский», ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», восстановление Торгового городка, создание Большого пешеходного маршрута.

Изменений в регионе много, и они по-настоящему масштабные. Рязанская область – это развитая экономика, богатая культура и великолепная природа. Сохранение истории и уверенный взгляд в будущее. Трудолюбивые люди, патриоты. Нам есть что показать, и есть чем гордиться,

— цитирует Малкова пресс-служба правительства.

Гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина сказала, что Рязанская область также является самым активным поставщиком лучших практик по поддержке экспортеров.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах