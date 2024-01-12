Павел Малков представил достижения Рязанской области на выставке «Россия»

12 января на Международной выставке-форуме «Россия» проходит День Рязанской области. Достижения региона представил губернатор Павел Малков.

Глава региона рассказал о всех возможностях и преимуществах региона. Он отметил, что в области создается комфортная среда для жизни, укрепляются экономический потенциал и социальная инфраструктура, благоустраиваются общественные территории.

Регион демонстрирует рост сельского хозяйства и промышленности, улучшения инвестиционного климата. Отдельно губернатор подчеркнул масштабные проекты области: медицинский кластер, индустриальный парк «Рязанский», ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», восстановление Торгового городка, создание Большого пешеходного маршрута.

Изменений в регионе много, и они по-настоящему масштабные. Рязанская область – это развитая экономика, богатая культура и великолепная природа. Сохранение истории и уверенный взгляд в будущее. Трудолюбивые люди, патриоты. Нам есть что показать, и есть чем гордиться, — цитирует Малкова пресс-служба правительства.

Гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина сказала, что Рязанская область также является самым активным поставщиком лучших практик по поддержке экспортеров.