Павел Малков представил достижения Рязанской области на выставке «Россия»

12 января на Международной выставке-форуме «Россия» проходит День Рязанской области. Достижения региона представил губернатор Павел Малков.
Глава региона рассказал о всех возможностях и преимуществах региона. Он отметил, что в области создается комфортная среда для жизни, укрепляются экономический потенциал и социальная инфраструктура, благоустраиваются общественные территории.
Регион демонстрирует рост сельского хозяйства и промышленности, улучшения инвестиционного климата. Отдельно губернатор подчеркнул масштабные проекты области: медицинский кластер, индустриальный парк «Рязанский», ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», восстановление Торгового городка, создание Большого пешеходного маршрута.
Гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина сказала, что Рязанская область также является самым активным поставщиком лучших практик по поддержке экспортеров.