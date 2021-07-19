На выборах в Госдуму в Рязанской области зарегистрировано 8 кандидатов-одномандатников

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В Избирательную комиссию Рязанской области к 19 июля представили документы 8 кандидатов в двух одномандатных избирательных округах на выборах в Госдуму. По два кандидата выдвинули «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — за правду».

На победу в Рязанском одномандатном избирательном округе №156 претендуют: Андрей Красов (ЕР), Александр Аверин (СР), Олег Струков (КПРФ), Максим Мустафин (ЛДПР).

В Скопинском избирательном округе №157 зарегистрированы: Александр Шерин (ЛДПР), Дмитрий Хубезов (ЕР), Евгений Морозов (КПРФ), Григорий Парсентьев (СР).

Каждому из кандидатов выдано разрешение на открытие специального избирательного счёта.